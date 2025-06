Gemmato | Prevenzione impegno corale lavoriamo per aumentare fondi

La prevenzione è un impegno collettivo che richiede l’attenzione e la collaborazione di tutti, dalla massima autorità dello Stato ai professionisti del settore. In occasione degli Stati generali della prevenzione a Napoli, figure di spicco come il presidente Mattarella e il ministro Schillaci ribadiscono l’importanza di investire risorse adeguate per tutelare la salute pubblica. È fondamentale continuare a lavorare insieme per aumentare i fondi e rafforzare la prevenzione.

(Adnkronos) – "La prevenzione è un impegno corale, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella – che oggi è venuto qui a Napoli per gli Stati generali della prevenzione per mostrare l'interesse della più alta carica dello Stato per la prevenzione – alla presidente Meloni che ha mandato un videomessaggio, all'intervento del ministro della Salute Schillaci. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gemmato: “Prevenzione impegno corale, lavoriamo per aumentare fondi”

In questa notizia si parla di: prevenzione - impegno - corale - gemmato

Asl Caserta premia le scuole per l’impegno nella prevenzione e nella promozione della salute - L'ASL Caserta riconosce l'impegno delle scuole nella promozione della salute con un evento speciale. Il plesso Wojtyla del III Circolo Didattico di Aversa ospiterà, il 19 maggio 2025 alle ore 9.

Gemmato: Prevenzione impegno corale, lavoriamo per aumentare fondi; Ultim'ora by Adnkronos.

Gemmato: "Prevenzione impegno corale, lavoriamo per aumentare fondi" - che oggi è venuto qui a Napoli per gli Stati generali della prevenzione per mostrare l'interesse ... Secondo reggiotv.it

Marcello Gemmato al “Centro Ilma” di Gallipoli: “Sarà la casa della prevenzione dei tumori con servizi gratuiti per tutti” - Il 13 giugno scorso il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato si è recato in visita al “Centro Ilma”, l’Istituto multidisciplinare per la lotta ai ... Da corrieresalentino.it