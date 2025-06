Gemmato | Prevenzione impegno corale lavoriamo per aumentare fondi

La prevenzione è un impegno collettivo che richiede l’impegno di tutti. Con oltre 300 milioni già destinati ad aumentare i fondi, lavoriamo per colmare le disparità e garantire cure più accessibili e efficaci. Come sottolineato dal presidente Mattarella durante la sua visita a Napoli, solo con una forte collaborazione potremo ottenere risultati duraturi. È il momento di agire insieme per un futuro più sano e giusto.

'Abbiamo ereditato una situazione completamente sperequata rispetto alla cura, già messi 300 mln per incrementarlo' Napoli, 16 giu. (Adnkronos Salute) - "La prevenzione è un impegno corale, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella - che oggi è venuto qui a Napoli per gli Stati genera.

Asl Caserta premia le scuole per l’impegno nella prevenzione e nella promozione della salute - L'ASL Caserta riconosce l'impegno delle scuole nella promozione della salute con un evento speciale. Il plesso Wojtyla del III Circolo Didattico di Aversa ospiterà, il 19 maggio 2025 alle ore 9.

Marcello Gemmato al “Centro Ilma” di Gallipoli: “Sarà la casa della prevenzione dei tumori con servizi gratuiti per tutti” - Il 13 giugno scorso il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato si è recato in visita al “Centro Ilma”, l’Istituto multidisciplinare per la lotta ai ... Scrive corrieresalentino.it