Gemma Galgani dopo i problemi di salute | La vostra vicinanza è preziosa cosa ha avuto la Dama di Uomini e Donne

Nelle ultime ore, Gemma Galgani aveva preoccupato i fan postando una foto in cui si mostrava alle prese con una macchinetta per misurare la pressione. Dopo le decine di messaggi ricevuti, la Dama di Uomini e Donne ha spiegato cosa le è successo, ringraziando chi le è stato vicino in questi momenti: "Grazie di cuore per tutti i consigli". 🔗 Leggi su Fanpage.it