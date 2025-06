Gazzetta dello Sport | Napoli scatenato Intesa per Lucca

Il calciomercato si infiamma e il Napoli si fa sempre più scatenato nella corsa a Lorenzo Lucca. Dopo mesi di trattative e sondaggi, i partenopei sono pronti a mettere nero su bianco: un summit con l’Udinese potrebbe essere la chiave per chiudere l’affare e rinforzare il reparto offensivo. La strategia è chiara, e le mosse del club puntano a sorprendere tutti. Restate sintonizzati, perché il futuro della squadra sta per cambiare radicalmente.

"> L’intesa vicina: summit Napoli-Udinese Dopo un anno di contatti e sondaggi, il Napoli è pronto all’affondo per Lorenzo Lucca. Come riporta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, è previsto un incontro in settimana tra il club partenopeo e l’Udinese per provare a chiudere una trattativa che ha radici profonde: Conte lo ha chiesto esplicitamente, il ds Manna ha spinto, e De Laurentiis è pronto a trasformare il desiderio in realtà. Il centravanti classe 2000 ha già dato l’ok: è entusiasta della destinazione e vuole mettersi alla prova in un grande club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com