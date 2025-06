Gaza strage della fame | Israele apre il fuoco sui civili in fila per il cibo almeno 38 morti

La crisi a Gaza si fa sempre più drammatica, con civili innocenti vittime di violenze e spari mentre cercano aiuto. La strage della fame si trasforma in una tragedia umanitaria senza precedenti, aggravata dalle tensioni internazionali con Iran. Un quadro che richiede attenzione e solidarietà: scopriamo insieme cosa c’è dietro questa escalation e quali sono le possibili implicazioni future.

Almeno 38 palestinesi sono stati uccisi a Gaza vicino ai centri di distribuzione di cibo: l’esercito israeliano avrebbe sparato sui civili in fila per gli aiuti. La conferma arriva anche dall'agenzia Associated Press. I centri sono gestiti dalla GHF, sostenuta da USA e Israele. Intanto l’escalation con l’Iran potrebbe influenzare il conflitto a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Nelle ultime ore il Ministero degli Esteri israeliano ha diffuso in Italia un video di propaganda in cui si afferma che ai palestinesi di Gaza viene garantito cibo ogni giorno. La verità è che Israele sta commettendo stragi tra i civili in fila per un pugno di farina

Ancora un strage di civili palestinesi nei pressi di un centro di distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation. Almeno 27 i morti tra le persone in fila per il cibo. Israele stavolta ammette di aver sparato ma parla di "individui fuori dal percorso autor

