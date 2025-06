Gaza pace nuovi italiani diritto a spostarsi e caporalato | tornano gli ' Emergency Days'

Dal 17 al 21 giugno, il Centro Sociale Il Parco si trasforma in un palcoscenico di riflessione e solidarietà con la 15ª edizione degli 'Emergency Days'. Un'occasione unica per confrontarsi su temi cruciali come Gaza, i diritti degli italiani, lo spostamento e il caporalato, attraverso dibattiti, mostre e attività dedicate a grandi e piccini. Non perdere questa settimana di eventi che uniscono informazione, musica e solidarietà, per un’Italia più consapevole e unita.

Da martedì 17 a sabato 21 giugno, al Centro Sociale Il Parco, tornano gli 'Emergency Days' arrivati alla loro 15esima edizione: cinque giorni di dibattiti, presentazioni, attività per bambini (sempre alle 20), concerti e mostre fotografiche. Presenti anche una libreria e il classico stand.

