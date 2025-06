Gaza la marea umana Sfilano i partigiani e i vessilli palestinesi | Fermate Israele

In un gesto di solidarietà e denuncia, Valentina Cuppi guida la marcia a Marzabotto, dove la folla si raccoglie per chiedere giustizia e fermare il massacro in Palestina. La sua voce forte e chiara risuona tra i manifestanti, mentre vessilli palestinesi e saluti partigiani si intrecciano in un abbraccio simbolico di umanità e lotta. È un appello universale: fermare il colpevole e difendere i diritti umani.

"È genocidio, io lo chiamo così". Valentina Cuppi lo scandisce a chiare lettere e lo ripete, mentre accoglie la transumanza al parco Peppino Impastato. La sindaca di Marzabotto (ed ex presidente del Pd) aveva lanciato l’idea di una marcia nazionale per lanciare un segnale forte contro il massacro in Palestina. E ieri, fin dalle 10,30 del mattino, è rimasta in testa al corteo brandendo con entrambe le mani lo striscione "Save Gaza, fermate il governo di Israele". Sono arrivati a migliaia, nei luoghi dell’eccidio nazifascista: dovevano essere diecimila, erano almeno in 8.000. Molti sono partiti dalla base, con la volontà di percorrere tutto il tracciato, passando prima per Pian di Venola e poi iniziando il ‘salitone’ fino al Poggiolo di Monte Sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gaza, la marea umana. Sfilano i partigiani e i vessilli palestinesi: "Fermate Israele"

"Fermate lo sterminio. Gaza non è lontana: riguarda tutte e tutti noi" - Il 24 maggio, a Perugia, si è svolto un flash mob promosso da Anima Perugia per denunciare lo sterminio a Gaza, sottolineando che la tragedia riguarda tutti noi.

? Domani una marea di persone si metterà in marcia per fermare il genocidio di Gaza e la follia che sta percorrendo questo mondo. Qui tutte le informazioni logistiche https://www.cgilbo.it/tutte-le-news/domenica-tutt-a-monte-sole-basta-morti-a-gaza.html Vai su Facebook

