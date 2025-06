Gaza il Tar ordina di concedere il visto a tre studentesse per venire in Italia | hanno vinto una borsa di studio a Siena

Il Tar del Lazio ha ordinato al consolato italiano di Gerusalemme di concedere i visti a tre studentesse palestinesi di Gaza, vincitrici di borse di studio a Siena. Una decisione che rappresenta un passo importante per il diritto allo studio e l’uguaglianza delle opportunità , sfidando le restrizioni burocratiche che avevano impedito loro di realizzare il sogno di studiare in Italia. La vicenda evidenzia come la giustizia possa fare la differenza in situazioni complesse e delicate.

Il Tar del Lazio ha imposto al consolato italiano a Gerusalemme di attivarsi per la concessione del visto a tre studentesse palestinesi della Striscia di Gaza, Zaina, Majd e Shahad, titolari di borse di studio all’ universitĂ di Siena. I giudici amministrativi hanno emesso il provvedimento accogliendo la domanda cautelare presentata dalle associazioni Yalla Study e Legal Aid. La sede diplomatica, infatti, aveva negato il documento per l’espatrio per “l’impossibilitĂ di procedere alla rilevazione delle impronte digitali e alla consegna del visto a causa del conflitto armato in corso e della conseguente chiusura delle frontiere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il Tar ordina di concedere il visto a tre studentesse per venire in Italia: hanno vinto una borsa di studio a Siena

In questa notizia si parla di: gaza - visto - studentesse - ordina

Leone XIV: «Io scelto senza merito, con timore e tremore». Appello per Gaza. Prima della messa ha visto Zelensky | L'omelia  - Leone XIV, scelto senza merito e con timore, ha assistito all’appello per Gaza prima della messa, dove ha visto Zelensky durante l’omelia.

Un corteo breve, meno di un chilometro, ma politicamente intenso, quello previsto per il pomeriggio di sabato 7 giugno a Roma per «fermare il massacro» a Gaza Vai su Facebook

Vincono una borsa di studio per raggiungere Siena ma rischiano la vita sotto le bombe a Gaza; Vincono la borsa di studio a Siena ma restano bloccate a Gaza: l'appello dell'Ateneo per 5 studentesse palestinesi; Un visto per la vita, la battaglia di Yalla Study per le studentesse bloccate a Gaza.

Un visto per la vita, la battaglia di Yalla Study per le studentesse bloccate a Gaza - L'articolo Un visto per la vita, la battaglia di Yalla Study per le studentesse bloccate a Gaza proviene da InsideOver. Secondo msn.com