Gaza è scenario secondario ma attacchi continui

Nonostante venga descritto come uno “scenario secondario”, la situazione a Gaza rimane critica, con attacchi incessanti che aggravano la crisi umanitaria. La popolazione, già duramente colpita, si trova ancora una volta al centro di un conflitto che sembra non voler cessare, aumentando la tensione e la sofferenza in questa fragile regione. Un quadro drammatico che richiede attenzione e azioni immediate per fermare le violenze.

Nella Striscia di Gaza è ancora emergenza per la popolazione attaccata dalle forze israeliane.

Gaza, il cooperante: “Scenario post-atomico, come spettri in fuga verso il nulla” - In un contesto di devastazione e soprusi, la Striscia di Gaza si trova di fronte a una crisi umanitaria senza precedenti.

A 11 anni era una delle più giovani attiviste della Striscia di Gaza, nota sui social per la determinazione con cui sorrideva e aiutava gli altri. Yaqeen Hammad è morta venerdì in un raid dell'esercito israeliano a Deir el Balah, nel centro di Gaza, allungando la lu Vai su Facebook

Israele, nuovi attacchi in Iran: «Gaza ormai è un fronte secondario» - Morti altri due generali iraniani mentre da oggi la Striscia di Gaza rappresenta ormai un fronte secondario nel conflitto in corso.

L'altro dramma. Gaza adesso è un «fronte secondario». Dopo 55mila morti - Ancora palestinesi uccisi negli ultimi raid lungo la Striscia, ma per l'esercito israeliano il fronte di guerra principale è diventato l'Iran.