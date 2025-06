Gaza bimbi estratti vivi dalle macerie dopo ore continua la strage degli innocenti nella Striscia Unicef | Orrori inimmaginabili - VIDEO

In un contesto di guerra e sofferenza, la distruzione si abbatte su innocenti, lasciando un'impronta indelebile di dolore e speranza. I video provenienti dalla Striscia di Gaza testimoniano l'umanità fragile e resiliente di bambini estratti vivi dalle macerie, simboli di resistenza e bisogno di aiuto. In un mondo che non può voltarsi dall'altra parte, è fondamentale raccontare queste storie per sensibilizzare e agire. La loro lotta per la vita ci interpella tutti, affinché non si dimentichi mai il valore della pace.

Sono numerosi i video diffusi da cittadini palestinesi in questi giorni, tutti sugli attacchi missilistici israeliani e, soprattutto, sui danni riportati negli edifici a loro riservati. Tantissimi brevi filmati ritraggono bambini che vengono estratti, vivi o morti, dalle macerie Numerosi i vi.

