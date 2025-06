Gaza ancora spari contro i palestinesi in attesa degli aiuti umanitari | Oggi 38 morti e oltre 200 feriti

La tragedia a Gaza continua a consumarsi, tra spari e tragedie umanitarie, mentre il mondo assiste impotente. Oggi, 38 palestinesi hanno perso la vita e oltre 200 sono rimasti feriti nel tentativo di ricevere aiuti indispensabili. In un contesto di conflitto aperto tra Israele e Iran, le immagini di sofferenza si moltiplicano, lasciando un segno profondo nell’anima collettiva. La speranza di una svolta si fa sempre più lontana, ma il desiderio di pace rimane vivo.

Nonostante la guerra aperta tra Israele e Iran, a Gaza si continua a morire. La Protezione civile della Striscia ha reso noto che lunedì 38 palestinesi in cerca di aiuti umanitari sono stati uccisi dai soldati israeliani nel sud della Striscia. Il fuoco sarebbe stato aperto intorno alle 4 del mattino contro la folla in attesa di cibo e aiuti nel sud della Striscia, vicino a Rafah. Sarebbero oltre 200 i feriti, che sono stati trasferiti all’ospedale da campo della Croce Rossa nella zona di Al-Mawasi, poi all’ospedale Nasser a Khan Yunis. Le persone stavano aspettando di raggiungere un centro di soccorso a Rafah “quando le forze di occupazione hanno aperto il fuoco” vicino alla rotonda di Al-Alam, ha detto alla Afp il portavoce della Protezione civile, Mahmud Bassal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, ancora spari contro i palestinesi in attesa degli aiuti umanitari: “Oggi 38 morti e oltre 200 feriti”

