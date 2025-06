Gavin casalegno e lana condor protagonisti del thriller devil’s mouth

La crescita della sua carriera nel panorama cinematografico internazionale. Gavin Casalegno, insieme a Lana Condor, è protagonista del coinvolgente thriller "Devil's Mouth", un’opera che promette di tenere gli spettatori col fiato sospeso. Con una carriera in continua ascesa e progetti sempre più ambiziosi, l’attore si conferma come una delle stelle emergenti più interessanti del momento, pronto a conquistare il grande schermo con nuove sfide e interpretazioni memorabili.

gavin casalegno protagonista di nuovi progetti nel panorama cinematografico. In un periodo ricco di novità, Gavin Casalegno si prepara ad affrontare diverse sfide nel mondo dello spettacolo. Dopo il successo della serie L'estate nei tuoi occhi, atteso ritorno con la terza stagione su Prime Video, l'attore si sta concentrando su un nuovo thriller internazionale. La sua presenza in produzioni di alto livello testimonia la crescita della sua carriera nel settore cinematografico e televisivo. il ritorno in tv e il nuovo impegno cinematografico. Manca poco al debutto della terza stagione di L'estate nei tuoi occhi, prevista per il 16 luglio, che vedrà nuovamente Casalegno nel ruolo di Jeremiah Fisher.