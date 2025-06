Gattuso nuovo CT svolta in casa Napoli | cosa può succedere

Gennaro Gattuso, appena confermato come nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, segna una svolta importante anche in casa Napoli. La sua partenza apre scenari inattesi e potenziali rivoluzioni nella rosa e nella gestione del club partenopeo. Come cambierà il progetto azzurro? Quali nuove strategie prenderanno forma? Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa mossa porterà benefici duraturi o sfide inaspettate, lasciando il segno nel futuro del Napoli e della nazionale italiana.

Gennaro Gattuso è stato ufficializzato in queste ore come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: c’è anche una novità in casa Napoli. La notizia era nell’aria già da giorni ma domenica 15 giugno è arrivata anche l’ufficialità : Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. L’ex allenatore del Napoli ha un compito certamente non banale, ossia quello di accompagnare l’Italia verso i Mondiali, nel momento in cui aleggia lo spettro della terza volta consecutiva (e clamorosa) senza un Campionato del Mondo per gli Azzurri. Tale scelta da parte della Federazione è destinata a cambiare degli scenari anche in casa Napoli, con un calciatore in particolare che dovrebbe essere coinvolto maggiormente nelle scelte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Gattuso nuovo CT, svolta in casa Napoli: cosa può succedere

Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ora è ufficiale. L'ex allenatore dell'Hajduk Spalato, già sulle panchine di Milan, Napoli e Pisa; sarà presentato giovedì 19 giugno presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma. Il comunicato Vai su Facebook

