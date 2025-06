Gattuso nuovo CT | Nazionale Italiana rivoluzionata ora cambia tutto

Rino Gattuso sbarca sulla panchina della Nazionale Italiana, pronto a rivoluzionare il volto degli Azzurri. Con una visione fresca e determinata, il nuovo tecnico sta già ridisegnando la rosa e plasmando un'identità forte e compatta. La sua presenza segna un nuovo capitolo, dove cambiamenti radicali e nuove sfide sono all'orizzonte. È il momento di scoprire come Gattuso cambierà il destino della nostra nazionale.

Rino Gattuso è il nuovo CT della Nazionale Italiana: la rosa, i nuovi calciatori, i cambiamenti con lui in panchina Era fondamentale trovarlo in fretta, e sono bastati pochi giorni per portare a Coverciano il nuovo tecnico della Nazionale Italiana. Dopo l'esonero di Luciano Spalletti, a guidare gli Azzurri sarà Rino Gattuso. Il nuovo allenatore ha già delineato la sua idea di 'squadra' e ha cominciato a ipotizzare i nomi di quei calciatori capaci di portare l'Italia, dopo anni e anni di digiuno e nonostante un percorso in una ripidissima salita, al Mondiale. Due gare cruciali per giocarsi il Mondiale: la situazione degli Azzurri con Gattuso.

Gattuso osserva da lontano la Nazionale: tra speranze personali e panchine da valutare - Gennaro “Rino” Gattuso, figura iconica del calcio italiano, osserva con attenzione da lontano il futuro della Nazionale.

