Gattuso nuovo ct della Nazionale italiana | sfida e ricostruzione azzurra

Gattuso è il nuovo allenatore della Nazionale italiana, portando con sé la grinta e l’energia di un vero guerriero. La sua nomina rappresenta una sfida cruciale, un’opportunità di rinascita per un’Italia in cerca di identità e coraggio. Con Ringhio alla guida, la speranza di riscoprire il valore sportivo e il carattere azzurro si fa più viva che mai. Ora, il vero test è ricostruire con passione e determinazione.

Habemus ct. La fumata bianca era annunciata, ma non per questo basta di per sé a dissolvere il grigiore plumbeo di questa Nazionale sprofondata in un limbo che non le sarebbe proprio. C’è Ringhio alla guida dell’Italia. E non si potrebbe pensare a una persona più motivata di lui per questo ruolo, con una vocazione azzurra più intima e gagliarda. Il compito è arduo: rianimare un gruppo parso spaesato, in Norvegia ma non solo, ben oltre i limiti tecnici e fisici con cui da tempo dobbiamo fare i conti. La nomina del 47enne che in panchina ha maturato svariate esperienze – Sion, Palermo, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Olympique Marsiglia e Hajduk Spalato – è parsa la più logica e la migliore possibile per il dopo Spalletti, come già sottolineato dal capodelagazione Gigi Buffon: uno sponsor speciale e il più forte per Rino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net