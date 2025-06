Gattuso nuovo commissario tecnico della Nazionale gli auguri del presidente Mancuso

Il presidente Mancuso ha espresso con entusiasmo gli auguri a Gattuso, sottolineando come questa nomina sia un riconoscimento meritato per un uomo che incarna i valori più autentici della Calabria. La sua passione e dedizione sono un esempio per tutti e rappresentano un orgoglio condiviso. Con questa nomina, Gattuso si prepara a portare la nostra bandiera ancora più in alto, scrivendo un nuovo capitolo di successi e prestigio per il calcio italiano.

"La nomina di Gennaro Gattuso a commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio è motivo di grande orgoglio per la Calabria e per tutti i calabresi. Rino rappresenta al meglio i valori della nostra terra: passione, sacrificio, autenticità e un forte senso di appartenenza". Così Filippo.

