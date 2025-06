Gattuso in Nazionale Condò | Non è il migliore ma è migliore di come lo si racconta

Gattuso in nazionale: non il migliore, ma sicuramente più di quanto si dica. Paolo Condò analizza con arguzia la scelta della FIGC di affidare a Gattuso la panchina azzurra, sfidando i pregiudizi e mettendo in luce il suo valore reale. Un editoriale che invita a riflettere oltre le apparenze, dimostrando che spesso le storie di successo nascono proprio dalle sfide più dure. La vera forza sta nel saper riconoscere il potenziale nascosto.

Le parole di Paolo Condò sulla scelta della federazione di affidare la panchina della Nazionale Italiana a Gennaro Gattuso Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Paolo Condò ha commentato con tono critico ma non liquidatorio la nomina di Gennaro Gattuso a commissario tecnico della Nazionale italiana. Il giornalista ha sottolineato come l’assenza di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gattuso in Nazionale, Condò: «Non è il migliore, ma è migliore di come lo si racconta»

In questa notizia si parla di: gattuso - condò - nazionale - racconta

Dopo la vittoria del Napoli, nella nuova puntata della video rubrica «Un centimetro alla volta», Paolo Condò ripercorre il percorso della Roma in Serie A: «In 26 partite la squadra di Ranieri ha raccolto 56 punti, come Napoli e Inter – nota - E dire che con lui in p Vai su Facebook