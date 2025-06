Gattuso CT dell’Italia Donadoni | Sorpreso ma contento lo conosciamo

Roberto Donadoni, ex ct e grande appassionato di calcio, si è detto piacevolmente sorpreso ma anche molto felice per il nuovo incarico di Gattuso come CT dell’Italia. La sua reazione riflette rispetto e ammirazione verso l’ex centrocampista, che ora si prepara a guidare la Nazionale verso nuove sfide. Un passaggio di consegne che promette emozioni e successi, e noi restiamo in attesa di vedere cosa riserverà il futuro agli azzurri.

Roberto Donadoni si è espresso sul nuovo ruolo di Gattuso come CT della Nazionale. Si mostra sorpreso, ma contento per l'ex Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gattuso CT dell’Italia, Donadoni: “Sorpreso ma contento, lo conosciamo”

In questa notizia si parla di: gattuso - donadoni - sorpreso - contento

Calcio, le reazioni su Rino Gattuso CT della Nazionale: i dubbi di Donadoni e De Biasi - Le reazioni sulla nomina di Rino Gattuso come nuovo ct della Nazionale italiana hanno acceso un vivace dibattito tra esperti e tifosi.

Gattuso CT dell’Italia, Donadoni: “Sorpreso ma contento, lo conosciamo”; 'Gattuso bravo ma non è la panacea', l'era Ringhio divide; Donadoni: Sono contento per Gattuso. Perplesso da modalità e tempistiche dell'esonero di Spalletti.

Azzurri, Donadoni: 'Scelta Gattuso sorprende ma sono contento' - Rino non ha magari una grandissima esperienza in questi termini, però è una persona collaudata. Lo riporta msn.com

Donadoni: "Scelta Gattuso sorprende, ma sono contento" - Rino non ha magari una grandissima esperienza in questi termini, però è una persona collaudata. Riporta informazione.it