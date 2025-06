Gasperini vuole muscoli e gol | Sulemana il colpo a sorpresa per la nuova Roma

L'attenzione di Gasperini si concentra su un obiettivo chiave: rinforzare il centrocampo con muscoli e gol. Sulla scrivania di Trigoria, tra strategie e sogni di grandezza, si prepara un colpo a sorpresa che potrebbe rivoluzionare la Roma del futuro. La sfida è lanciata: costruire una squadra più forte, più compatta e più determinata. E il prossimo passo potrebbe cambiare tutto.

Trigoria, centro sportivo Fulvio Bernardini. Alla scrivania di Gian Piero Gasperini, seduti accanto al tecnico di Grugliasco, Claudio Ranieri e il DS Florent Ghisolfi discutono animatamente di calciomercato. Per costruire la Roma del domani, uno dei reparti maggiormente attenzionati è sicuramente il centrocampo. Ad eccezione di Manu Koné – unico vero motore della squadra – i rendimenti altalenanti di Pellegrini, Cristante e Pisilli, hanno acceso più di un campanello di allarme tra i tifosi e la dirigenza. In più, con Leandro Paredes destinato a tornare al Boca Juniors per chiudere il cerchio della sua carriera, il club giallorosso deve necessariamente correre ai ripari.

