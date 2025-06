Gasparri | Premio Moige a ‘10+2 Comandamenti’ segnale forte per valori

Il premio Moige assegnato alla docuserie ‘I 10+2 Comandamenti’ rappresenta un chiaro segnale di rinascita per la televisione come strumento educativo e valoriale. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza di trasmettere insegnamenti autentici e universali, riaffermando il ruolo fondamentale dei media nel formare le nuove generazioni. Gasparri e altre figure di rilievo applaudono questa iniziativa, evidenziando come il rispetto dei valori sia alla base di una società più consapevole e unita.

(Adnkronos) – “Il premio Moige assegnato oggi alla docuserie ‘I 10+2 Comandamenti’, prodotta da Officina della Comunicazione in collaborazione con Rai Documentari, è un segnale forte e incoraggiante: la televisione può e deve tornare a essere uno strumento di formazione, capace di trasmettere valori autentici e universali”. Lo dice il presidente dei senatori di Forza . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: premio - moige - comandamenti - gasparri

Gasparri: Premio Moige a ‘10+2 Comandamenti’, segnale forte per valori; Gasparri: Premio Moige a ‘10+2 Comandamenti’, segnale forte per valori; Gasparri: Premio Moige a ‘10+2 Comandamenti’, segnale forte per valori.

Gasparri: “Premio Moige a ‘10+2 Comandamenti’, segnale forte per valori” - (Adnkronos) – “Il premio Moige assegnato oggi alla docuserie ‘I 10+2 Comandamenti’, prodotta da Officina della Comunicazione in collaborazione con Rai Documentari, è un segnale forte e incoraggiante: ... Secondo ilfattonisseno.it

Da Elisa Isoardi a Sabrina Ferilli, a Montecitorio i premi del Moige - a ricevere i premi anche “Generazione Giovani”, “I dieci comandamenti”, “Up & Down”, “Piazzapulita” e “Seven 1/2 ora”. Da ilmessaggero.it