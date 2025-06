garlasco spunta una nuova impronta mai repertata

Garlasco si trova di fronte a un sorprendente sviluppo nell’indagine sul delitto di Chiara Poggi: una nuova impronta mai repertata emerge alla vigilia dell’attesissimo incidente probatorio del 17 giugno. Un elemento inaspettato potrebbe rivoluzionare le piste finora battute, aprendo scenari investigativi inesplorati e rinnovando l’interesse pubblico su uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Secondo gli investigatori, questa scoperta potrebbe cambiare le carte in tavola e portare a una svolta decisiva.

Alla vigilia dell’atteso maxi incidente probatorio fissato per il 17 giugno, un nuovo, clamoroso colpo di scena scuote l’inchiesta sul delitto di Garlasco. Un elemento finora mai esaminato potrebbe aprire nuovi scenari investigativi. Sul primo gradino della scala interna della villetta di via Pascoli, dove il 13 agosto 2007 fu rinvenuto il corpo senza vita di Chiara Poggi, è stata rilevata una nuova traccia ematica. Secondo gli investigatori, potrebbe trattarsi dell’ impronta di una scarpa. La scoperta arriva mentre la Procura di Pavia, da tempo impegnata in un nuovo filone d’indagine, ipotizza la presenza di più persone sulla scena del crimine quella mattina. 🔗 Leggi su Panorama.it