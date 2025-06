Garlasco la verità sotto le unghie di Chiara | il ‘match’ con il Dna di Sempio nelle consulenze dei pm e i test inediti sui reperti ‘dimenticati’ Cosa succede ora

Garlasco si appresta a svelare la verità nascosta sotto le unghie di Chiara Poggi, con un confronto tra consulenti e test inediti sui reperti dimenticati. L’incidente probatorio di martedì 17 giugno promette di aprire nuovi scenari nella riaperta indagine del 2007, lasciando aperta ogni possibilità: cosa succederà ora? Le risposte sono ancora nelle mani dei periti e di un procedimento che potrebbe cambiare il corso della storia.

Garlasco (Pavia) – Sei quesiti per i periti, con i consulenti delle parti già schierati su posizioni contrapposte. Nell'incidente probatorio che inizia martedì 17 giugno negli uffici della polizia scientifica di Milano, chiesto dalla Procura di Pavia e disposto dal Gip Daniela Garlaschelli per la riaperta indagine sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, l'ultima parola spetterà ai due periti incaricati, la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani, ma in quello che sarà un contraddittorio tra le parti. Delitto di Garlasco, via all'incidente probatorio: come funziona, i quesiti chiave e i tempi per le risposte Una battaglia soprattutto per il primo quesito, che è poi la questione alla base della nuova inchiesta a carico dell'indagato Andrea Sempio: "L'analisi tecnica dei profili genetici estrapolati dai margini ungueali di Chiara Poggi ottenuti dal Perito Prof.