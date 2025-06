Garlasco la difesa di Sempio chiama i rinforzi e nomina un nuovo esperto per l’incidente probatorio | cosa farà Luigi Bisogno

Garlasco si prepara a una svolta cruciale nel caso di Chiara Poggi. La difesa di Andrea Sempio, nuovo indagato nell’omicidio del 2007, chiama rinforzi: un esperto dattiloscopista per rafforzare l’incidente probatorio. Luigi Bisogno, con 25 anni di esperienza e già protagonista in casi di alto profilo, potrebbe fare la differenza. Ma cosa farà Luigi nello specifico? La sua presenza apre nuovi scenari in questa intricata indagine.

La difesa di Andrea Sempio, il nuovo indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, mette in campo un altro esperto: un dattiloscopista che affiancherà l’ex comandante del Ris dei carabinieri Luciano Garofano. Si tratta di Luigi Bisogno, ex ispettore superiore della Polizia di Stato in pensione dal 2010 e che ha lavorato, come esperto di impronte e scena del crimine, per quasi 25 anni al Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica della Questura di Napoli, occupandosi di diversi casi di omicidio e cold case. Una nomina, decisa dai legali Massimo Lovati e Angela Taccia affiancati da Garofano, che sarà depositata in giornata in vista dell’incidente probatorio di domani, con analisi genetiche ad ampio raggio, le cui operazioni inizieranno domani. 🔗 Leggi su Open.online