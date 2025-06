Garlasco domani è il giorno del Dna Ecco perché sarà guerra tra i consulenti

Domani a Garlasco si accenderà il dibattito sulla verità, con l'incidente probatorio a Milano che rivelerà importanti dettagli sull'omicidio di Chiara Poggi. La scena si anima di tensione tra i consulenti incaricati, pronti a mettere in discussione prove chiave come DNA e impronte. Un nuovo capitolo si apre nella lunga ricerca della giustizia, e il risultato potrebbe cambiare tutto. Restate sintonizzati per scoprire cosa succederà.

In Questura a Milano ci sarà l'incidente probatorio nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007. I periti nominati dal gip e i consulenti di parte si ritroveranno per l'analisi di Dna e impronte.

