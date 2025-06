Garlasco cosa c’è dietro l' incubo del Dna e dello yogurt dell’avvocato di Andrea Sempio

Garlasco è al centro di un intricato puzzle giudiziario che coinvolge DNA, yogurt e ombre di un passato complesso. L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, rivela un nuovo incubo che si aggiunge alle ombre del caso Poggi, tra ricatti e misteri irrisolti. Ma cosa si nasconde dietro queste inquietanti visioni? Scopriamo insieme i dettagli di una vicenda avvolta nel mistero e nelle tensioni giudiziarie.

L'avvocato Massimo Lovati difende Andrea Sempio con Angela Taccia nella nuova indagine su Garlasco. Nelle scorse settimane ha parlato di un "sogno" in cui un sicario uccide Chiara Poggi nella villetta di via Pascoli per vicende legate alla Madonna delle Bozzole. E all'inchiesta su ricatti e pedofilia. Oggi in un'intervista rilasciata a Stefano Zanette per il Quotidiano Nazionale dice che ha un nuovo incubo. Che riguarda «non le unghie o l'impronta», ovvero il Dna di Poggi e la traccia numero 33 macchiata o no di sangue. Ma invece su «quello che non hanno mai analizzato nel 2007». E parla dello yogurt e della spazzatura di casa Poggi.