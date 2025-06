Garlasco avvocato Sempio Massimo Lovati | Ho fatto un incubo DNA di Andrea sullo yogurt nella spazzatura dei Poggi - VIDEO

Nel cuore di Garlasco, un incubo si materializza nel caso di Chiara Poggi: il DNA di Andrea, ritrovato su uno yogurt abbandonato tra i rifiuti, riaccende vecchi sospetti e interrogativi irrisolti. L’avvocato Massimo Lovati, esperto e determinato, mette in luce un particolare mai analizzato prima, aprendo nuove piste nell’indagine. La verità potrebbe nascondersi proprio dietro quel vasetto dimenticato, in un caso che continua a tenere tutti col fiato sospeso.

Il timore più grande, spiega il legale, riguarda un particolare oggetto repertato nel 2007 e mai finora analizzato: un vasetto di yogurt ritrovato tra i rifiuti nella casa di Chiara Poggi "Ho fatto un incubo, il DNA di Andrea sullo yogurt nella spazzatura dei Poggi". Così l'avvocato Massimo Lovati.

