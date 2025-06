Gardaland compie cinquant' anni e prepara la grande festa | tante novità tra gli ospiti The Trammps Carl Brave e Rkomi

con una straordinaria festa di quartiere, tra musica, spettacoli e sorprese per tutti. Un’occasione imperdibile per rivivere i momenti più belli e creare nuovi ricordi indimenticabili con amici e famiglia. Preparati a vivere un’estate da ricordare: la magia di Gardaland ti aspetta!

È ufficialmente iniziata la cinquantesima estate di Gardaland Resort, un traguardo storico per uno dei parchi divertimento più amati d’Italia e d’Europa. Per celebrare il mezzo secolo di magia e avventure, il Parco ha lanciato un ricco calendario di eventi ed esperienze uniche che culmineranno. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Gardaland compie cinquant'anni e prepara la grande festa: tante novità, tra gli ospiti The Trammps, Carl Brave e Rkomi

Gardaland compie 50 anni, attesa per l’Anniversary Party - Preparati a vivere un compleanno indimenticabile! Il 19 luglio, Gardaland celebra i suoi 50 anni con un evento straordinario: il 50th Anniversary Party trasformerà Piazza Jumanji in un’arena vibrante di musica e festa fino alle ore 1:00 di notte.

Il parco divertimenti compie 50 anni: a luglio ci sarà il Gardaland pride mentre il 7 settembre è prevista la serata di chiusura

