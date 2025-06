Garbatella Jazz Festival

Scopri l'energia vibrante e le emozioni uniche del Garbatella Jazz Festival, giunto alla sua diciannovesima edizione. Dal 19 al 21 giugno, La Villetta si trasformerà nel palcoscenico ideale per performance straordinarie e incontri coinvolgenti, portando il jazz nel cuore pulsante di Roma. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i curiosi, pronti a lasciarsi trasportare dalle note di artisti di fama. Non mancare, perché questa festa musicale promette di essere indimenticabile!

La diciannovesima edizione del Garbatella Jazz Festival, organizzato da Cara Garbatella e Villetta Social Lab, con il patrocinio del Municipio Roma VIII, con la direzione artistica di Pasquale Innarella, si terrà dal 19 al 21 giugno, presso La Villetta, nel cuore del quartiere Garbatella.

Festival Treccani della lingua italiana alla Garbatella - L’ottava edizione del Festival Treccani della Lingua Italiana "#leparolevalgono" si terrà a Garbatella, dedicata alla parola "responsabilità ".

Siete pronti al per il Garbatella Jazz Festival 2025? Dal 19 al 21 giugno alla Villetta.

