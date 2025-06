Gang di pedofili in Inghilterra | un rapporto denuncia negligenze e ritardi Starmer annuncia un’inchiesta

Un rapporto scioccante svela decenni di abusi sessuali collettivi nel Nord dell’Inghilterra, perpetrati da gang asiatiche tra il 2000 e oltre. Tra negligenze e ritardi gravi, le autorità investigative e politiche sono finora state criticate per aver sottovalutato la gravità dei fatti. Starmer annuncia ora un’inchiesta ufficiale, promettendo chiarezza e giustizia in una vicenda che ha sconvolto il Paese. La lotta contro l’impunità inizia ora.

Negligenze e gravi ritardi. È quanto contestato alle autorità investigative, ma anche politico-amministrative britanniche, in un rapporto pubblicato oggi sugli abusi sessuali collettivi compiuti per anni, intorno al 2000, nel nord dell’Inghilterra da parte di gang asiatiche di pedofili. La posizione di Starmer – Il documento, firmato da Louise Casey, funzionaria governativa esperta di questioni sociali e membro della Camera dei Lord, aggrava l’imbarazzo del governo laburista di Keir Starmer, costretto ad annunciare in extremis l’apertura di un’inchiesta indipendente nazionale a vasto raggio su questo fenomeno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it