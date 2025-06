Gambassi sesto colpo di mercato | ritorna Guido Dini per la Prima Categoria

Il Gambassi si prepara a scrivere un nuovo capitolo entusiasmante della sua storia, rinforzando il suo roster con innesti di grande qualità. Dopo aver consolidato il reparto difensivo e offensivo con giocatori provenienti da diverse realtà, il club annuncia con entusiasmo il ritorno di Guido Dini, protagonista del passato e ora deciso a fare la differenza ancora una volta. Un colpo che alza l’asticella delle ambizioni per il prossimo campionato di Prima Categoria.

Sesto colpo del Gambassi in vista del campionato di Prima Categoria. Dopo gli arrivi del portiere Turini, l’anno scorso al Cerbaia in Promozione, degli esterni Scarselli (dal San Gimignano Basso), Marchi (ex Montespertoli in Eccellenza) e Paoletti (arrivato dall’Audace Galluzzo) e del ritorno dell’esperto attaccante Fontanelli dal Castelfiorentino United in Promozione, il diesse Sgariglia ha perfezionato un altro ritorno. Dal San Gimignano si riveste di giallorosso Guido Dini. Mediano classe 2000, Dini ha esordito in Serie D con lo Scandicci nel 2018, per poi disputare due campionati di Eccellenza con Fucecchio e Certaldo (28 presenze complessive) ed altrettanti di Promozione con gli stessi viola valdelsani e il Lornano Badesse (43 ‘gettoni’ e 4 reti). 🔗 Leggi su Lanazione.it