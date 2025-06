Gallina Ue | Ogni euro investito in prevenzione ne fa risparmiare 14

Investire nella prevenzione non è solo una strategia intelligente, ma un imperativo per un futuro più sano e sostenibile. Secondo l’Ue, ogni euro speso in prevenzione ne risparmia ben 14, alleggerendo il peso sui sistemi sanitari e rafforzando le comunità. È il momento di capire come questa scelta possa trasformare il nostro modo di vivere e di prendersi cura della salute collettiva. La prevenzione è la chiave per un domani migliore.

(Adnkronos) – La prevenzione "non è solo strategica, ma è una vera e propria necessità per garantire un futuro più sano e sostenibile e per ridurre il carico delle malattie sui sistemi sanitari: prevenzione significa avere comunità più attive e dunque è investire nel capitale umano e in un futuro in cui la malattia non . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gallina (Ue): “Ogni euro investito in prevenzione ne fa risparmiare 14”

In questa notizia si parla di: prevenzione - gallina - ogni - euro

Faremo di tutto per evitare il blocco degli Euro 5, che danneggerebbe milioni di italiani in tutto il Paese solo per fare contente Ursula e Greta. La Lega ha presentato un emendamento ad hoc al decreto infrastrutture. E a livello europeo continuiamo a credere c Vai su Facebook

Gallina (Ue): Ogni euro investito in prevenzione ne fa risparmiare 14; Sandra Gallina: l’Ue lavora sull’antimicrobico resistenza, la “pandemia silenziosa”; Ultim'ora by Adnkronos.

Gallina (Ue): "Ogni euro investito in prevenzione ne fa risparmiare 14" - La prevenzione "non è solo strategica, ma è una vera e propria necessità per garantire un futuro più sano e sostenibile e per ridurre il carico delle malattie sui sistemi sanitari: preve ... Secondo msn.com

Prevenzione. In Ue valeva il 6% della spesa sanitaria nel 2021. In Italia quasi il 7%, ma in termini di euro il vantaggio si riduce - Ma se l’Italia è ottava in termini percentuali per spesa dedicata alla prevenzione, in vantaggio si riduce quando si parla di euro spesi per ogni abitante: siamo decimi 193,26 euro spesi ... Segnala quotidianosanita.it