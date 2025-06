Galleno si prepara per l' evento A tutta birra | tre giorni di festa gusto e musica

Galleno si prepara a vivere un weekend indimenticabile all'insegna di gusto, musica e allegria con l’evento “A Tutta Birra”. Dal 20 al 22 giugno, il paese si trasformerà in un grande palcoscenico di sapori autentici, concerti coinvolgenti e momenti di spensieratezza presso il campo sportivo di Via della Colonna. Un'occasione unica per riscoprire le eccellenze locali e vivere tre serate all’insegna del divertimento condiviso. La manifestazione promette di diventare un appuntamento imperdibile dell’estate!

