Galà dello Sport stasera all’hotel Dante

Stasera, il prestigioso Hotel Dante di Cervia si trasformerà nel cuore pulsante dello sport locale con il primo ‘Galà dello Sport – Città di Cervia’. Un evento unico per celebrare atleti, squadre e associazioni che rendono la nostra comunità vibrante e dinamica. Un’occasione imperdibile per riconoscere i successi e rafforzare il senso di appartenenza. Non perdete questa serata speciale dedicata alla passione e all’impegno nello sport!

La cornice del Club Hotel Dante, in via Milazzo 81, questa sera dalle 20.30 ospiterà la prima edizione del ‘Galà dello Sport – Città di Cervia’, un evento speciale pensato per celebrare lo sport in tutte le sue forme e i suoi protagonisti: dagli atleti di oggi e di ieri, alle associazioni sportive che operano quotidianamente sul territorio. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale e fortemente voluta dal vicesindaco e assessore allo Sport Gianni Grandu con la Consulta dello Sport, rappresenta un importante momento di riconoscimento pubblico per chi, attraverso lo sport, contribuisce a costruire una comunità più coesa, sana e inclusiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Galà dello Sport stasera all’hotel Dante

In questa notizia si parla di: sport - galà - hotel - dante

Arriva il "Galà dello #Sport Città di #Cervia", un grande evento per celebrare i campioni di oggi e di ieri e le associazioni sportive del territorio Promosso dal Comune di Cervia, si svolgerà lunedì 16 giugno 2025 al Club Hotel Dante La cornice elegante del Clu

