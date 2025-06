G7 unito sulla de-escalation in Medio Oriente Ma come?

I leader dei sette Paesi più potenti del mondo si incontrano a Kananaskis, affrontando con urgenza l’escalation tra Iran e Israele in un contesto globale già traballante. Tra tensioni in Ucraina e dispute commerciali, la diplomazia internazionale si trova di fronte a una sfida cruciale: come disinnescare le tensioni e preservare la stabilità mondiale?

I leader dei sette Paesi economicamente più potenti del mondo si riuniscono oggi a Kananaskis, nella provincia canadese di Alberta, con sullo sfondo anche l'escalation militare tra Iran e Israele. Una crisi che complica ulteriormente un quadro globale già teso, tra una guerra in Ucraina che sembra senza via di conclusione (nonostante tentativi e promesse) e una massiccia disputa commerciale alimentata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump – leader di quella stessa nazione che, teoricamente, rappresenta il cuore del G7, ma che oggi Politico definisce criticamente "G6+1", a segnare le distanze ormai strutturali.

