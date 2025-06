G7 | Trump spariglia subito e blocca la dichiarazione di de-escalation sul conflitto Iraele-Iran preparata dagli altri leader

Nel cuore del G7, Donald Trump sorprende tutti bloccando la dichiarazione di de-escalation sul conflitto tra Israele e Iran, creando scompiglio tra i leader internazionali. Domenica sera al resort di Kananaskis, i principali attori si erano riuniti per coordinarsi, ma l'ombra di Trump ha complicato ogni tentativo di accordo. La sfida è aperta: riusciranno gli altri a contenere la sua influenza e a mantenere l'unità internazionale?

Domenica sera si erano ritrovati al bar del resort di Kananaskis per un confronto alla vigilia dei lavori del G7. Ieri mattina hanno avuto una vera riunione di coordinamento. Lo scopo comune era chiaro: tentare di "arginare" Donald Trump. Al tavolo il Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron (che poco prima aveva scritto su X "Al lavoro"). Tutti favorevoli alla de-escalation. I leader dei Paesi europei si erano uniti per far sì che il G7 – iniziato ieri mattina sulle montagne rocciose canadesi per parlare nella prima sessione di economia globale – adottasse una dichiarazione congiunta al summit per chiedere una de-escalation della tensione tra Iran e Israele.

