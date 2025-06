G7 Trump non vuole firmare la dichiarazione su Israele-Iran ed ha nostalgia di Putin

scosso il vertice e messo in discussione le dinamiche tradizionali di collaborazione globale. Mentre Trump si mostra restio a firmare la dichiarazione su Israele e Iran, la sua nostalgia per Putin emerge come un elemento chiave in un quadro internazionale sempre più complesso. Un G7 che si trasforma sotto i suoi gesti, lasciando tutti a chiedersi: quali saranno le conseguenze di questa rottura con gli schemi consolidati?

Il palcoscenico del G7 in Canada si è trasformato, ancora una volta, nell'arena prediletta da Donald Trump per scuotere gli equilibri consolidati e riaffermare la sua visione disruptive delle relazioni internazionali. Con una schiettezza disarmante e una propensione a deviare dai protocolli diplomatici, il presidente americano ha dettato l'agenda, non solo con le sue posizioni sui temi caldi, ma anche con le sue provocazioni inattese, che hanno lasciato gli alleati tra lo sgomento e l'imbarazzo. G7, Trump non vuole firmare la dichiarazione su Israele e Iran. La questione più scottante emersa è stata senza dubbio il rifiuto categorico di Trump di sottoscrivere la dichiarazione congiunta del G7 sul conflitto tra Israele e Iran.

Media, Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia - L'amministrazione Trump starebbe progettando un controverso piano per trasferire permanentemente fino a un milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia.

