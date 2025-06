G7 Trump non vuole firmare dichiarazione su Israele-Iran

Nel contesto delicato del G7 in Canada, Donald Trump si distingue ancora una volta per le sue scelte. Il presidente americano ha infatti deciso di non firmare la dichiarazione sul conflitto tra Israele e Iran, sollevando interrogativi sulle future dinamiche diplomatiche. Un gesto che potrebbe influenzare gli equilibri internazionali e la collaborazione tra le potenze mondiali. Ma quali saranno le ripercussioni di questa posizione? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump non intende sottoscrivere la dichiarazione in preparazione al G7 in Canada sul conflitto tra Israele e Iran. Ad affermarlo è CbsNews citando funzionari americani. La bozza di documento prevede il monitoraggio dell'Iran, chiede ad entrambe le parti di proteggere i civili e di impegnarsi per la pace. "L'Iran non . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - G7, Trump non vuole firmare dichiarazione su Israele-Iran

