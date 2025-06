G7 Trump | Cacciare la Russia dal vertice è stato un errore

Durante il G7 in Canada, Donald Trump ha sottolineato come escludere la Russia dal G8 sia stato un errore, attribuendo la responsabilità a Obama e Trudeau. Secondo l’ex presidente americano, con Mosca nel gruppo, il mondo avrebbe evitato conflitti come quello attuale. Una riflessione che riaccende il dibattito sulla diplomazia e le scelte strategiche, lasciando intravedere come le decisioni del passato possano influenzare il presente e il futuro delle relazioni internazionali.

Escludere la Russia dal G8 “è stato un errore”. Lo ha detto Donald Trump durante il bilaterale con Mark Carney a margine del G7 in Canada. Il presidente Usa ha attribuito la responsabilità della decisione a Barack Obama e Justin Trudeau. Con la Russia nel G8, ha detto, “ora non ci sarebbe una guerra”. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - G7, Trump: “Cacciare la Russia dal vertice è stato un errore”

In questa notizia si parla di: russia - trump - stato - errore

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

È stato un errore cacciare la Russia dal G8: Donald Trump, nel bilaterale a Kananaskis (Canada) con il premier canadese Mark Carney, ha dichiarato di essere contrario all’uscita del Paese guidato da Vladimir Putin dall’attuale G7, il gruppo che riunisce i capi Vai su Facebook

Trump afferma che l’uscita della Russia dal G8 è stata un errore e che se non fosse stato per quello non ci sarebbe stata alcuna guerra in Ucraina. In realtà l’uscita della Russia dal G8 è avvenuta dopo che la Russia ha annesso illegalmente la Crimea. Vai su X

Per Trump cacciare la Russia dal G8 è stato un errore; Trump torna a flirtare con Putin e Xi: al G7 vorrebbe Russia e Cina; Trump: «È stato un errore cacciare la Russia dal G7».

G7, Trump: «Cacciare la Russia dal vertice è stato un errore» - Il presidente Usa ha attribuito la responsabilità della decisione a Barack Ob ... Segnala msn.com

Trump, 'un errore cacciare la Russia dal G7' - E' stato un errore cacciare la Russia dal G7: lo ha detto Donald Trump ai reporter nel bilaterale con il premier canadese Mark Carney. Si legge su msn.com