G7 Trump blocca la bozza su Israele-Iran Aperture per il piano di Meloni su Gaza

Al G7 in Canada, la tensione tra Israele e Iran domina l’agenda, mentre Meloni propone un piano di tregua a Gaza. Tuttavia, Trump sorprende tutti bloccando la bozza comune, evocando Putin e la Cina, e complicando gli sforzi diplomatici. La scena internazionale si infiamma, lasciando aperte molte incognite sulla strada verso la pace e il dialogo. La partita è ancora tutta da giocare.

Al G7 in Canada si discute la crisi Iran-Israele. Meloni propone un’iniziativa per la tregua a Gaza. Trump frena su una dichiarazione comune e spiazza i leader, evocando Putin e la Cina nel G7. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - G7, Trump blocca la bozza su Israele-Iran. Aperture per il piano di Meloni su Gaza

In questa notizia si parla di: trump - israele - iran - meloni

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

E' stata un'altra notte di guerra tra Israele e Iran | Tel Aviv punta alla caduta del regime di Teheran? | Trump vuole fare Putin mediatore | Meloni bilaterali con Merz e Starmer | Villa Pamphili, molto da chiarire La giornata in 24 minuti del #16giugno, link nel prim Vai su Facebook

Meloni incontra Merz e Starmer, focus sulla crisi Iran-Israele. Pressing per un faccia a faccia con Trump Vai su X

Vertice al bar tra Meloni, Macron, Starmer e Merz: sintonia europea per de-escalation Israele-Iran; Israele continua gli attacchi all’Iran. Trump: la riduzione della capacità nucleare iraniana è una notizia grandiosa per i mercati; G7 Canada, oggi al via il vertice. Guerra Iran-Israele al centro dei lavori.

Putin mediatore tra Israele e Iran: l’idea di Trump bocciata al G7, anche Meloni scettica - Dopo l'apertura mostrata da Trump sulla possibilità di favorire un ruolo di mediatore di Putin per risolvere il conflitto tra Israele e Iran, il ministro ... Si legge su fanpage.it

Meloni vede Starmer e Merz: sintonia europea per chiedere la de-escalation tra Israele e Iran. Il nodo di Trump - Alla vigilia del G7, il cancelliere tedesco, prima di sbarcare in Alberta, invoca una posizione unitaria del summit, chiedendo di sostenere quattro punti ... Lo riporta repubblica.it