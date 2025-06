G7 no di Trump alla bozza di accordo sulla de-escalation tra Israele e Iran

Il G7 di Kananaskis si apre con un colpo di scena: Donald Trump rifiuta di firmare la bozza di accordo sulla de-escalation tra Israele e Iran. Un gesto che scuote le alleanze e mette in discussione il percorso verso una stabilità regionale. I partner europei, tra incontri paralleli con Costa e Von der Leyen, cercano di mantenere l'unità , ma le tensioni sono evidenti. La situazione rimane incerta e il futuro della diplomazia internazionale appare più fragile che mai.

Il vertice del G7 apertosi a Kananaskis, ha subito già il primo scossone firmato Donald Trump che, secondo quanto riferito da fonti della delegazione statunitense alla Cbs News, avrebbe deciso di non sottoscrivere la dichiarazione finale del summit. Il documento comune, che auspica una riduzione delle tensioni tra Israele e Iran, è sostenuto dai partner europei, impegnati in incontri paralleli insieme ad Antonio Costa e Ursula von der Leyen per consolidare una strategia condivisa incentrata su «de-escalation» e « cessate il fuoco », come ribadito anche dal premier britannico Keir Starmer. LEGGI ANCHE: Dove vuole arrivare Trump col doppio gioco sulla guerra tra Israele e Iran Trump: «Non sarebbe una cattiva idea coinvolgere la Cina nel summit». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - G7, no di Trump alla bozza di accordo sulla de-escalation tra Israele e Iran

