G7 Meloni in Canada | vertice con Starmer e Merz

Nel cuore delle Montagne Rocciose canadesi, il G7 di Kananaskis si apre con una scena ricca di tensioni e incontri chiave. Tra vertici con Starmer e Merz e discussioni sul conflitto tra Israele e Iran, i leader mondiali si confrontano sulle sfide globali più urgenti. La presenza di Trump e le loro bilaterali promettono momenti decisivi, mentre il mondo guarda con attenzione. È il palcoscenico di decisioni che potrebbero plasmare il futuro internazionale.

C'è anche il conflitto tra Israele e Iran sul tavolo delle discussioni del G7 in Canada. La situazione in Medioriente, infatti, preoccupa i leader mondiali che si sono riuniti a Kananaskis, nella provincia dell'Alberta. Presenti i capi di governo di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti. Trump atterrato a Calgary per il G7, oggi bilaterale con Carney. L'Air Force One di Donald Trump è atterrato all'aeroporto di Calgary. Il presidente Usa si trasferirà poi in elicottero nella vicina Kananaskis, sede del G7. Unico incontro bilaterale in programma per oggi per il presidente è quello col padrone di casa, il premier canadese Mark Carney, previsto alle 9 (le 17 in Italia).