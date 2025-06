G7 l’arrivo di Donald Trump a Kananaskis

L’arrivo di Donald Trump a Kananaskis per il G7 ha attirato l’attenzione mondiale, segnando un momento cruciale nel panorama politico internazionale. L’Air Force One si è posato a Calgary, mentre il presidente USA si dirigeva in elicottero verso il vertice, pronto a incontrare leader di rilievo come Zelensky e Shinbaun. Un evento che promette di influenzare gli equilibri geopolitici: scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa visita importante.

L'Air Force One di Donald Trump è atterrato all'aeroporto di Calgary. in Canada. Il presidente degli Stati Uniti si è trasferito poi in elicottero nella vicina Kananaskis, sede del G7. Oltre al bilaterale con il premier canadese Mark Carney, l'inquilino della Casa Bianca ha in programma, nel corso del vertice, anche dei faccia a faccia col presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con la presidente messicana Claudia Shinbaun. Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca parlando con i giornalisti al seguito del leader di Washington.

