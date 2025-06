G7 Kananaskis | Meloni incontra Merz e Starmer sul tavolo Medio Oriente e Ucraina

Mentre il G7 di Kananaskis prende forma in Canada, la presidente Giorgia Meloni si confronta con Merz e Starmer, affrontando questioni cruciali come il Medio Oriente e l'Ucraina. Questi incontri segnalano un impegno condiviso per trovare soluzioni efficaci a crisi globali complesse. La diplomazia internazionale si fa più intensa, mentre i leader cercano unità e strategie comuni. Tra alleanze rinnovate e sfide emergenti, il futuro del dialogo globale resta tutto da scrivere…

Alla vigilia dell’apertura ufficiale del Vertice G7 di Kananaskis, in Canada, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una serie di incontri bilaterali e informali con alcuni tra i principali leader europei e occidentali. Tra i temi centrali: la crisi in Medio Oriente, la guerra in Ucraina, la migrazione irregolare e la cooperazione transatlantica . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - G7 Kananaskis: Meloni incontra Merz e Starmer, sul tavolo Medio Oriente e Ucraina

In questa notizia si parla di: kananaskis - meloni - medio - oriente

La premier Meloni arrivata in Canada per il G7 a Kananaskis - La premier Meloni atterra in Canada per il G7, portando la voce dell’Italia tra i grandi del mondo. Con determinazione e stile, si prepara a confrontarsi con i leader internazionali al Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, un’occasione unica per rafforzare alleanze e promuovere gli interessi del nostro Paese sulla scena globale.

Giorgia #Meloni in Canada per il #G7. Medio Oriente e dazi: si cerca un punto in comune #guerra #15giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/06/15/news/g7-kananaskis-meloni-canada-guerra-israele-iran-ucraina-russia-dazi-leader-trump-pu Vai su X

Giorgia Meloni partecipa al G7 di Kananaskis in un contesto internazionale segnato da crisi geopolitiche e tensioni commerciali. La premier italiana sarà protagonista nella sessione dedicata alla sicurezza delle comunità , con focus sulla gestione dei flussi mig Vai su Facebook

Incontro fra Meloni, Macron, Merz, Starmer e Carney al G7; In Canada il G7 di Kananaskis, sul tavolo guerre e dazi - Il presidente Usa è atterrato a Calgary; Meloni arrivata in Canada per il G7, priorità la de-escalation in Medio Oriente.

G7 oggi al via, Trump atterrato in Canada: incontrerà Zelensky. Vertice Meloni-Starmer su Medio Oriente e Ucraina - La terza guerra, quella tra Israele e Iran, al tavolo del G7 di Kananaskis, sulle Montane Rocciose del Canada. Segnala ilgazzettino.it