G7 incognita Trump a vertice Canada | Iran-Israele e Ucraina al centro dei lavori

Il G7 canadese si apre tra tensioni e incognite, con il fattore "Donald" al centro delle attenzioni. A Kananaskis, tra le maestose Montagne Rocciose, leader mondiali discutono di questioni cruciali come Israele, Iran, Ucraina e il ruolo di Trump, che già nel 2018 aveva lasciato il segno. La sfida ora è mantenere il confronto costruttivo in un contesto segnato da tensioni geopolitiche sempre più complesse.

(Adnkronos) – E' il fattore "Donald" la grande incognita del G7 canadese, che prende il via a Kananaskis, a circa 90 chilometri da Calgary, tra le Montagne Rocciose dell'Alberta. L'ultima volta che il summit si tenne da queste parti – era il 2018 – le cose non andarono lisce: il vulcanico tycoon definì l'allora premier .

Ucraina, negoziati a Istanbul e incognita Putin. Trump: "Potrei esserci se..." - A poche ore dall'avvio dei negoziati tra Mosca e Kiev a Istanbul, il mistero sulla partecipazione di Vladimir Putin aleggia su un incontro cruciale.

