G7 gli Usa frenano sul documento congiunto per la de-escalation in Iran Evacuare subito Teheran

La tensione tra le grandi potenze si intensifica, con gli Stati Uniti che frenano sul documento di de-escalation in Iran e spostano le portaerei, mentre Trump sottolinea il diritto di Israele alla difesa. Nel frattempo, il rammarico per Putin e le manovre diplomatiche degli Ayatollah rivelano un quadro geopolitico in rapido cambiamento. Gli eventi si susseguono con ritmo serrato, lasciando il mondo in attesa di risposte chiare e decisive.

Trump: «Israele deve difendersi». E rimpiange Putin: «Sbagliato cacciarlo dal G8». «Gli Ayatollah vogliono trattare perchĂ© non vincono». Washington sposta le portaerei. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - G7, gli Usa frenano sul documento congiunto per la de-escalation in Iran. “Evacuare subito Teheran”

In questa notizia si parla di: frenano - documento - congiunto - escalation

G7, gli Usa frenano sul documento congiunto per la tregua in Iran: “Israele deve difendersi”; I leader europei temono uno scambio con Putin per piegare Kiev alla resa.

G7, gli Usa frenano sul documento congiunto per la de-escalation in Iran. “Evacuare subito Teheran” - Mark Carney, premier canadese e padrone di casa del G7 di Kananaskis, fra le Montagne Rocciose dell’Alberta, apre i lavori del 50° vertice sottoli ... Lo riporta informazione.it