G7 | doppio confronto di Meloni con Merz e Starmer Col premier britannico cooperazione sui migranti

Il G7 si apre con un doppio confronto di Meloni con Merz e Starmer, mentre il focus si sposta sulla cooperazione sui migranti. Dopo una domenica di incontri bilaterali e arrivi, i leader affrontano temi cruciali come la crisi in Medio Oriente e le sfide globali. La Presidenza canadese lavora per mantenere saldo il programma, aprendo le porte a discussioni decisive su economia, sicurezza e solidarietà internazionale, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per un mondo più stabile e coeso.

Dopo la domenica dedicata agli arrivi e ai primi bilaterali, oggi entrano nel vivo i lavori del G7. Il tema della crisi tra Israele e Iran, inevitabilmente, monopolizzerĂ l'attenzione dei leader ma la Presidenza canadese sta lavorando per mantenere comunque in piedi l'agenda prevista. Oggi si terranno le prime quattro sessioni dedicate a economia globale; crescita economica, sicurezza e resilienza; comunitĂ sicure, con intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La cena di lavoro (quando in Italia sarĂ giĂ notte) sarĂ invece dedicata ai temi geopolitici e alla sicurezza globale. Domani, tra le altre cose, si parlerĂ di Ucraina in una sessione aperta agli ospiti: il presidente Volodymyr Zelensky e il segretario generale della Nato Mark Rutte.

