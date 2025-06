G7 crisi Israele-Iran irrompe nel summit | sforzi Meloni per de-escalation

Al via a Kananaskis il summit G7, un momento di grande rilevanza che coincide con i 50 anni dalla nascita di questo prestigioso forum. Mentre i leader discutono di sfide economiche e globali, la crisi tra Israele e Iran minaccia di oscurare l'evento, spingendo Meloni a intensificare gli sforzi per de-escalare le tensioni e preservare la pace internazionale. In un mondo in rapido movimento, ogni decisione può fare la differenza.

(Adnkronos) – Al via a Kananaskis il summit dei grandi della Terra. Il vertice G7, che si apre oggi nella provincia canadese dell'Alberta, ha un significato particolare: segna infatti i 50 anni dalla nascita di questo formato, creato all'indomani della crisi petrolifera degli anni '70 per affrontare congiuntamente le grandi sfide economiche globali. Anche questa . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: summit - crisi - israele - iran

Audizione del Min. Antonio Tajani di fronte alle Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato sugli sviluppi della crisi tra Israele e Iran Segui la diretta https://webtv.camera.it/evento/28439 Vai su Facebook

L'attacco di Israele in Iran ha come bersaglio anche gli Stati Uniti. Sabota le trattative Washington-Teheran (comunque a un vicolo cieco). E costringe Trump a proteggere lo Stato ebraico durante la rappresaglia. Palesa la crisi d'influenza dell'America con gli al Vai su X

Meloni in Canada per G7, al centro crisi Israele-Iran; G7, al via summit di Kananaskis. Herzog ai leader: «State dalla nostra parte contro arma nucleare»; In Canada il G7 di Kananaskis, sul tavolo guerre e dazi - Il presidente Usa è atterrato a Calgary.

G7, crisi Israele-Iran irrompe nel summit: sforzi Meloni per de-escalation - La posizione dell'Italia sulla crisi resta sempre la stessa ossia quella di favorire la diplomazia e incoraggiare la ripresa del dialogo. Da adnkronos.com