G7 Carney | Siamo a punto di svolta mondo sempre più diviso e pericoloso

Il G7 di Kananaskis si trova di fronte a un incrocio cruciale, in un mondo sempre più diviso e minacciato da tensioni crescenti. Il premier canadese Mark Carney ha sottolineato come le sfide globali richiedano una risposta unitaria, poiché Stati ostili e organizzazioni terroristiche amplificano le proprie capacità, mettendo a rischio la nostra sicurezza e stabilità. È il momento di agire con decisione e visione condivisa per scongiurare un futuro sempre più pericoloso.

Il G7 di Kananaskis cade in un “punto di svolta storico, con un mondo sempre più diviso e pericoloso”. Lo ha detto il premier canadese Mark Carney, aprendo la prima sessione di lavoro del summit dedicata all’economia globale. “Gli Stati ostili e le organizzazioni terroristiche stanno espandendo le proprie capacità e la propria proiezione globale, minacciando la sicurezza internazionale e le nostre comunità”, ha detto Carney rivolto agli altri leader. “Come G7 – ha aggiunto – abbiamo la possibilità di plasmare il mondo del domani. Un mondo più sicuro, giusto, libero e prospero”. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - G7, Carney: “Siamo a punto di svolta, mondo sempre più diviso e pericoloso”

