G7 CanadaMeloni vede il premier Carney

Al G7 di Kananaskis, la premier Meloni si prepara a un fitto programma di incontri, tra cui quello con il premier Carney, per affrontare temi cruciali come il Medioriente, il conflitto tra Kiev e Mosca e le tariffe commerciali. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento internazionale e trovare soluzioni condivise per le sfide globali più urgenti. Un momento chiave per l’Italia nel contesto internazionale.

7.00 Il premier Meloni al G7 a Kananaskis, nella provincia canadese di Alberta, ha in programma un incontro oggi con il padrone di casa, il premier Carney. Dopo gli arrivi di ieri e gli incontri in nottata ora italiana, Meloni avrà anche gli altri colloqui in agenda per oggi e domani. Al centro dei dialoghi: la situazione in Medioriente, la guerra Kiev-Mosca e la questione dei dazi. L'obiettivo delle discussioni è quello di un coordinamento generale anche con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

