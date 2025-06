Furto scoperto mentre tenta di rubare zaino da vettura in sosta | arrestato

Nella serata di mercoledì 11 giugno, i Carabinieri di Pisa sono intervenuti prontamente per bloccare un tentativo di furto in via Francesco Da Buti. Un cittadino ha segnalato un uomo che cercava di rubare uno zaino da un'auto in sosta, e grazie alla prontezza dei militari, il ladro, un 28enne extracomunitario, è stato arrestato sul posto. La scena si conclude con la sicurezza ripristinata e un altro passo avanti contro i reati urbani.

Nella serata di mercoledì 11 giugno i Carabinieri della Stazione di Pisa hanno arrestato un 28enne extracomunitario per furto. L'intervento dei militari è scattato intorno alle 19 in via Francesco Da Buti, a seguito di una chiamata al 112 da parte di un cittadino che aveva segnalato un tentativo.

